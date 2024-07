30 anos do Tetra: relembre como foi a festa em Fortaleza após o título mundial

Carreata nas ruas, festa nas casas e trio elétrico na Beira-Mar. Foi assim que o torcedor que morava em Fortaleza no dia 17 de julho de 1994 comemorou o tetracampeonato do Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos. A escalação está na ponta da língua. O time que tinha Taffarel no gol e produziu heróis como Dunga, Ricardo Rocha, Branco, Romário, Bebeto e Mazinho, entre outros, parou o Brasil após superar a Itália nos pênaltis na final da Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994.

Após o apito final, tudo foi Carnaval. O trio elétrico Massa Brasil e a Banda Pimenta Malagueta agitaram a galera que invadiu a avenida Beira-Mar. Todos queriam comemorar. Na edição do Diário do Nordeste do dia seguinte após a conquista,

Legenda: Festa dos torcedores do Brasil nas ruas de Fortaleza após a conquista do tetracampeonato Foto: Acervo Diário do Nordeste

Legenda: Capa do Diário do Nordeste após a conquista do Brasil em 1994 Foto: Acervo Diário do Nordeste