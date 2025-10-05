Viver Sertanejo’ deste domingo (5) une tradição e nova geração da música

Um encontro de gerações, histórias e emoções que só a música sertaneja sabe contar. O programa "Viver Sertanejo" deste domingo (5), comandado pelo cantor Daniel, receberá duas duplas que compartilham suas histórias de vida, lembranças de trajetória e modas que transcendem o tempo.

Diretamente da fazenda de Daniel, em Brotas, no interior de São Paulo, Diego & Arnaldo e Zé Mulato & Cassiano dividem boas prosas.

Diego e Arnaldo relembram como se conheceram, em um encontro que, segundo Arnaldo, foi quase espiritual:

“Eu estava em um lugar ouvindo ele cantar e algo sussurrou no meu ouvido: ‘você vai cantar com esse cara’. Esperei ele terminar de cantar, acho que demorou umas duas horas, e aí falei com ele”.

Diego conta que começou sua história na música como baixista em uma igreja evangélica. A dupla se conheceu no interior paulista, na cidade de Ribeirão Preto. O parceiro de Arnaldo ainda conta que chegou para trabalhar como servente de pedreiro, e o destino o fez cantar em alguns lugares, fazendo cover de Renato Russo.

A dupla recordou o primeiro sucesso, “Sofri em Dobro”, e soltou a voz em apresentações de “Desconhecido” e “Regras”.

Os veteranos Zé Mulato & Cassiano compartilham passagens que marcaram a carreira, relembraram com carinho a apresentação ao lado de Zé Venâncio e a importância de Carreirinho (da dupla Zé Carreiro & Carreirinho), que os levou para a primeira gravação.

Cassiano também relembra o apoio fundamental de Pena Branca & Xavantinho, que os incentivaram em um momento de pausa e os apresentaram a uma gravadora. A dupla interpreta clássicos como “Saudação”, “Meu Céu” e “O Homem e a Espingarda”.

Os representantes do sertanejo atual, Diego & Arnaldo, e a geração da moda de viola, Zé Mulato & Cassiano, se uniram e interpretaram juntos “Minas Gerais”.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

Às 10h da manhã, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.