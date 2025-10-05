Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Viver Sertanejo’ deste domingo (5) une tradição e nova geração da música

Muita moda boa e recordações entre as duplas setaneja, Diego & Arnaldo e Zé Mulato & Cassiano

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cantor e apresentador Daniel na fazenda segurando um violão.
Legenda: Daniel apresentador do 'Viver Sertanejo'.
Foto: Reprodução/Trouva

Um encontro de gerações, histórias e emoções que só a música sertaneja sabe contar. O programa "Viver Sertanejo" deste domingo (5), comandado pelo cantor Daniel, receberá duas duplas que compartilham suas histórias de vida, lembranças de trajetória e modas que transcendem o tempo.

Diretamente da fazenda de Daniel, em Brotas, no interior de São Paulo, Diego & Arnaldo e Zé Mulato & Cassiano dividem boas prosas.

Diego e Arnaldo relembram como se conheceram, em um encontro que, segundo Arnaldo, foi quase espiritual:

“Eu estava em um lugar ouvindo ele cantar e algo sussurrou no meu ouvido: ‘você vai cantar com esse cara’. Esperei ele terminar de cantar, acho que demorou umas duas horas, e aí falei com ele”.

Diego conta que começou sua história na música como baixista em uma igreja evangélica. A dupla se conheceu no interior paulista, na cidade de Ribeirão Preto. O parceiro de Arnaldo ainda conta que chegou para trabalhar como servente de pedreiro, e o destino o fez cantar em alguns lugares, fazendo cover de Renato Russo.

A dupla recordou o primeiro sucesso, “Sofri em Dobro”, e soltou a voz em apresentações de “Desconhecido” e “Regras”.

Os veteranos Zé Mulato & Cassiano compartilham passagens que marcaram a carreira, relembraram com carinho a apresentação ao lado de Zé Venâncio e a importância de Carreirinho (da dupla Zé Carreiro & Carreirinho), que os levou para a primeira gravação.

Cassiano também relembra o apoio fundamental de Pena Branca & Xavantinho, que os incentivaram em um momento de pausa e os apresentaram a uma gravadora. A dupla interpreta clássicos como “Saudação”, “Meu Céu” e “O Homem e a Espingarda”.

Os representantes do sertanejo atual, Diego & Arnaldo, e a geração da moda de viola, Zé Mulato & Cassiano, se uniram e interpretaram juntos “Minas Gerais”.

Que horas começa o 'Viver Sertanejo'?

Às 10h da manhã, logo depois do Globo Rural, na Rede Globo.

Assuntos Relacionados
Cantor e apresentador Daniel na fazenda segurando um violão.
Zoeira

Viver Sertanejo’ deste domingo (5) une tradição e nova geração da música

Muita moda boa e recordações entre as duplas setaneja, Diego & Arnaldo e Zé Mulato & Cassiano

Redação
Há 1 hora
Foto dos apresentadores do Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural traz especial sobre touros de montaria neste domingo (5)

Programa será exibido após o 'Auto Esporte'

Redação
Há 2 horas
Imagem do criador de conteúdo sentado em um banco
Zoeira

'Vou ser motivação nacional', diz Gordão da XJ após perder 115 kg

Sidney Bezerra, que chegou a pesar 350 kg, celebra o emagrecimento e promete inspirar outras pessoas

Redação
04 de Outubro de 2025
Montagem da atriz em cena
Zoeira

Primeiro suspeito da morte de Odete é flagrado na cena do crime em Vale Tudo

Personagem entra na mira da polícia após ser flagrado com uma arma no dia do crime

Redação
04 de Outubro de 2025
O antes e depois de Gretchen viralizou nas redes sociais
Zoeira

Gretchen exibe transformação facial e elogia médico após novos procedimentos estéticos

A cantora de 66 anos mostrou o antes e depois dos tratamentos e esclareceu rumores sobre uso de PMMA

Redação
04 de Outubro de 2025
Cantores Toni Garrido e Toquinho
Zoeira

'Altas Horas' recebe personalidades da TV neste sábado (4)

Patrícia Poeta, Catia Fonseca, Barbara Reis e Marcos Losekann estão entre os convidados; programa também celebra Cidade Negra e Toquinho

Redação
04 de Outubro de 2025
Hungria usando um grande óculos espelhado, agasalho com capuz, cordão de ouro e blusa branca.
Zoeira

Rapper Hungria tem ‘boa evolução clínica’, mas segue internado

Suspeita de intoxicação por metanol levou o músico à internação na última quinta-feira (2)

Redação
04 de Outubro de 2025
Celebridades brasileiras comemorando em evento ao lado de outras pessoas, todos segurando copos com drinks em um ambiente de palco bem iluminado. No programa Caldeirão do Mion
Zoeira

'Caldeirão com Mion' recebe Marcelo Serrado, Rodrigo Fagundes e show de Fernando e Sorocaba (4/10)

Músicas que marcaram gerações e receitas inusitadas vão fazer parte da edição deste sábado

Redação
04 de Outubro de 2025
A briga de Wallas e Shia repercutiu nas redes sociais
Zoeira

Produção de ‘A Fazenda 2025’ intervém em briga entre Wallas e Shia após festa

Confusão começou com discussão entre Carol e Guilherme e terminou com agressões verbais e entrada dos seguranças na sede do reality da Record

Redação
04 de Outubro de 2025
Tais Araujo atriz com uma xícara de café na mão, sentada no escritório, e cara de assustada
Zoeira

Autora de Vale Tudo rebate críticas de Taís Araujo sobre desfecho de Raquel

Autora do remake rebateu comentários da atriz, que disse ter ficado frustrada com o mudanças na trama de Raquel

Redação
04 de Outubro de 2025
Brasileira viraliza ao cantar Michael Jackson no The Voice Alemanha
Zoeira

Brasileira viraliza ao cantar Michael Jackson no The Voice Alemanha

Oxa fez todos os jurados do show virarem as cadeiras durante apresentação em temporada formada por ex-participantes

Redação
04 de Outubro de 2025
vini jr virginia casal real madrid jogador futebol seleção influencer ze felipe
Zoeira

Éder Militão agita rumores de romance entre e Virginia e Vini Jr

No último mês, Virgínia foi até a Espanha pelo menos três vezes, sempre ficando hospedada na casa do jogador

Redação
04 de Outubro de 2025
Val Marchiori revelou o diagnóstico de câncer de mama em agosto deste ano
Zoeira

Val Marchiori adia início da quimioterapia para celebrar aniversário

Socialite de 50 anos reunirá a família antes de iniciar sessões

Redação
03 de Outubro de 2025
Gominho contou o episódio em suas redes sociais
Zoeira

Gominho tem conta bancária esvaziada em assalto: 'Sem um real'

Influenciador contou que criminosos também fizeram empréstimos e transferências em seu nome

Redação
03 de Outubro de 2025
Hungria, internado por intoxicação por metanol, publicou foto no hospital em Brasília
Zoeira

Hungria agradece apoio após internação em Brasília

Rapper segue em recuperação no Hospital DF Star após suspeita de ingestão de bebida adulterada; shows foram adiados

Redação
03 de Outubro de 2025
Selfies da própria Rafaela, maquiada e usando roupas pretas.
Zoeira

Influencer Rafaela Del Bianchi morre aos 27 anos

Ex-namorada da jogadora Kerolin Ferraz sofreu capotamento em Campinas

Redação
03 de Outubro de 2025
Imagem de Sean Combs para matéria em que ele é condenado com sentença de 4 anos e 2 meses de prisão.
Zoeira

Sean Combs é condenado a 4 anos e 2 meses de prisão

P.Diddy foi acusado de transporte para fins de prostituição

Redação
03 de Outubro de 2025
O corpo de Ana Clara foi esquecido na novela
Zoeira

Samantha Jones viraliza após morte de Ana Clara em 'Vale Tudo'

Atriz comemorou virar meme ao ser “esquecida morta” em cena que divertiu os internautas

Redação
03 de Outubro de 2025
Karine convive desde a infância com uma doença rara
Zoeira

Carlinhos Maia paga imunoterapia de influenciadora do CE com doença rara

Influenciador custeará uma sessão do tratamento de Karine Sousa, diagnosticada com xeroderma pigmentoso

Redação
03 de Outubro de 2025
Odete será assassinada no capítulo do dia 6 de outubro
Zoeira

'Vale Tudo' entra na reta final; saiba o que vem por aí na novela

Personagem de Débora Bloch deve ser assassinada no episódio da próxima segunda-feira (6). Novela promete fortes emoções até o último capítulo, no dia 17

Redação
03 de Outubro de 2025