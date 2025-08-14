Viih Tube revela que Eliezer fez vasectomia e afirma não querer mais filhos

Viih Tube contou aos seguidores, na quarta-feira (13), que o marido, Eliezer, passou por uma vasectomia poucos meses após o nascimento do segundo filho do casal, Ravi, de 9 meses. A decisão veio depois que a influenciadora percebeu que não tem mais vontade de ampliar a família. Além de Ravi, o casal é pai de Lua, de 2 anos.

“Antes, a gente até queria ter três, mas depois que eu vi a rotina, os cuidados com dois dentro de casa, não deu vontade de ter um terceiro”, afirmou Viih. Ela disse que chegou a cogitar uma nova gestação ou até adoção, mas desistiu. “Pode ser que eu mude de ideia daqui a muitos anos, pode, mas eu apostaria no não. O Eli acha que ainda vou mudar de ideia, mas eu realmente acho que não”.

A influenciadora explicou que a cirurgia de Eliezer foi motivada, entre outros fatores, pela dificuldade que ela teve com o DIU.

“Ele fez vasectomia, já fez. Porque o DIU não tá funcionando para mim. Mesmo com a vasectomia, temos alguns métodos, caso a gente queira engravidar, que a gente já se preveniu”, revelou.

Veja também Zoeira Felca rebate ataques e ameaças: 'Quem tem que ter medo são eles' Zoeira Série documental 'A Mulher da Casa Abandonada' estreia no Prime Video Zoeira Gilberto Gil notifica diocese por intolerância religiosa de padre contra Preta Gil

Viih disse ainda que, em breve, pretende retirar o DIU devido aos efeitos colaterais. “Ainda estou de DIU, mas logo eu vou tirar. Porque, para mim, gente, tô menstruando muito. Às vezes, vem uma cólica absurda, esquisita, não dá”.

Segundo ela, o foco agora é aproveitar o momento com os dois filhos e manter a vida familiar estável. “Eu realmente acho que a gente não vai querer mais”, reforçou.