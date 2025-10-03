Val Marchiori adia início da quimioterapia para celebrar aniversário

A socialite Val Marchiori, de 50 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (3) para atualizar os seguidores sobre o tratamento contra o câncer de mama. Ela contou que iniciará as sessões de quimioterapia na próxima semana, mas optou por esperar passar seu aniversário, celebrado na segunda-feira (6), para se "preparar psicologicamente"

Durante uma conversa com fãs no Instagram, Val explicou que fez questão de reunir a família antes da nova etapa. “Quis deixar passar meu aniversário que será dia 06/10. Pedi para meu pai, minha mãe e meus irmãos virem ficar antes comigo. Preciso me preparar psicologicamente antes”, escreveu.

'Mexe muito com o emocional'

Ao ser questionada por um seguidor sobre o que mais teme no tratamento, Val foi sincera: “Tudo, difícil responder, mexe muito com o emocional”. A socialite informou ainda que passará por seis sessões de quimioterapia, programadas para acontecer a cada três semanas.

O diagnóstico de câncer de mama foi anunciado por Val Marchiori em agosto. Na ocasião, ela compartilhou um vídeo emocionado no Instagram, no qual relatou ter recebido o resultado da biópsia após um exame de rotina. Na mesma publicação, ela aproveitou para reforçar a importância da mamografia e incentivar outras mulheres a não adiarem os exames preventivos, destacando o valor do diagnóstico precoce.