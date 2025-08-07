Diário do Nordeste
TV Globo exibe 'Tomb Raider - A Origem' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (7)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira, 7/8 traz aventura e catarse para o público de casa

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Cena de uma mulher em modo de ação na floresta, focada em atirar com arco e flecha, demonstrando força e determinação na natureza.
Legenda: Filme é estrelado por Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu e Kristin Scott Thomas
Foto: Reprodução

Nesta quinta-feira (7), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Tomb Raider - A Origem", uma das superproduções mais empolgantes dos últimos anos.

A sessão vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial" que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confira um resumo rápido e completo de 'Tomb Raider - A Origem', que vai passar na Sessão da Tarde

Lara Croft é a independente filha de um aventureiro excêntrico que desapareceu há anos. Com a esperança de resolver o mistério do sumiço de seu pai, Lara embarca em uma perigosa jornada para seu último destino conhecido - um túmulo lendário em uma ilha mítica que pode estar em algum lugar ao largo da costa do Japão. As apostas não podiam ser maiores, pois Lara precisa confiar em sua mente aguda, fé cega e espírito obstinado para se aventurar no desconhecido.

Conheça o elenco principal de Tomb Raider - A Origem

A trama de Tomb Raider - A Origem ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Tomb Raider - A Origem que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • A atriz se submeteu a um treinamento físico extenuante por sete meses, o que incluiu artes marciais, escalada, natação e levantamento de peso. 
  • O filme é uma adaptação direta do jogo Tomb Raider, lançado em 2013, que rebootou a franquia nos videogames. 
  • O projeto do filme passou por várias tentativas de ser produzido e, por um tempo, a MGM, que detém os direitos, quis que uma diretora comandasse a produção.

Assista ao trailer de Tomb Raider - A Origem

Assista ao trailer de Tomb Raider - A Origem e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

