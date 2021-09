Thiaguinho e Carol Peixinho estão vivendo romance, diz jornal

O cantor Thiaguinho e a ex-BBB Carol Peixinho estão vivendo um affair, segundo afirma publicação do jornal Extra. Entretanto, as informações dão conta de que o artista não está interessado em oficializar o romance, apesar das investidas da baiana.

Solteiro desde 2019, ano em que comunicou o fim do casamento com atriz Fernanda Souza, Thiaguinho está há dois anos sem assumir relacionamentos amorosos publicamente. Ainda conforme o Extra, a intenção seria continuar com a mesma linha, sem envolvimento sério.

"Nada é por acaso. Ela quer assumir o romance. Ele não. E Thiago é muito discreto. Não deixa vazar nada. Ele não vai namorar", teria dito a fonte do jornal, que não se identificou.

Indícios de relacionamento

A proximidade entre Thiaguinho e Carol, entretanto, não é recente. Isso porque fãs do cantor já haviam notado interações recorrentes entre eles, que chegaram a postar foto semelhante no mesmo local de vacinação há algumas semanas.

Legenda: Os dois publicaram foto no mesmo local de vacinação Foto: reprodução/Instagram

No mês passado, eles publicaram imagem nos stories do Instagram para mostrar o momento da imunização. A postagem foi feita pelos dois no mesmo dia e horário, enquanto ambos surgiram em um carro similar.

Além disso, nas mensagens diretas da mesma rede social, Carol Peixinho deixou escapar uma tela com os fãs em que o nome de Thiaguinho aparecia no celular.