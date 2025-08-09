Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje (09/08)?

O "Caldeirão com Mion", da TV Globo, que está na edição especial "Caldeirão de Inverno", promete muita diversão na tarde deste sábado (9). O programa começa a partir das 16h15, logo após o "O Melhor da Escolinha".

Quem está participando do Caldeirão do Mion?

Neste sábado, o programa se despede de Foz do Iguaçu mostrando as paisagens, culturas e os costumes da cidade paranaense. A atração deste especial terá os cantores Victor Kley, Marina Sena, Pocah e Zaynara.

No quadro Sobe o Som, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco enfrentam Raul Gazolla e Humberto Martins para ver quem acerta mais canções.

Que horas começa o Caldeirão do Mion?

O "Caldeirão do Mion" deste sábado começa a partir das 16h15, conforme programação da Globo. Também é possível assistir à emissora pelo Globoplay.