Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje (09/08)?

Neste sábado, o programa terá edição especial do 'Caldeirão de Inverno'

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto da gravação do especial Caldeirão de Inverno com Marcos Mion em Foz do Iguaçu
Legenda: O 'Caldeirão de Inverno' com Marcos Mion foi gravado em Foz do Iguaçu
Foto: Marcos Labanca/Globo

O "Caldeirão com Mion", da TV Globo, que está na edição especial "Caldeirão de Inverno", promete muita diversão na tarde deste sábado (9). O programa começa a partir das 16h15, logo após o "O Melhor da Escolinha".

Quem está participando do Caldeirão do Mion?

Neste sábado, o programa se despede de Foz do Iguaçu mostrando as paisagens, culturas e os costumes da cidade paranaense. A atração deste especial terá os cantores Victor Kley, Marina Sena, Pocah e Zaynara.

No quadro Sobe o Som, Júlia Rabello e Priscila Castello Branco enfrentam Raul Gazolla e Humberto Martins para ver quem acerta mais canções.

