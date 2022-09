Quem ganhou a Ilha Record 2022? Veja como foi a prova final do programa

O surfista Flávio Nakagima foi o campeão do 'Ilha Record 2', nessa quinta-feira (8), e faturou o prêmio de R$ 500 mil. Ele desbancou o ator Kaik Pereira. Já pela votação popular, Solange Gomes foi a vencedora dos R$ 250 mil.

Na prova que consagrou Nakagima, ele contou com a ajuda de Fábio Braz, enquanto Kaik teve o auxílio de Solange. Os finalistas foram submetidos a três etapas que exigiram habilidades diferentes.

O vencedor do reality show de sobrevivência foi definido pela soma de tempo de conclusão de cada fase. Ganhou quem cumpriu todas as tarefas no menor tempo.

Como foi a prova final

Ao encontrar os exploradores, a apresentadora Mariana Rios explicou como cada etapa funcionaria.

"Vocês devem encher dois baldes furados e atravessar por um caminho cheio de obstáculos. Chegando lá, vocês despejam a água em um recipiente até que a bandeira suba, indicando o fim da prova", detalhou a anfitriã da atração.

Na primeira fase, eles ganharam vantagens, sorteadas anteriormente. Na ocasião, Nakagima ficou com o benefício de utilizar o balde sem furos. Enquanto Kaik ganhou a possibilidade de usar dois baldes sem furos e saiu vencedor com o apoio de Solange.

Já na segunda etapa, os dois tinham que se deslocar até uma plataforma no mar e capturar duas tábuas de madeira. Em seguida, os finalistas deveriam ser puxados de volta à praia com o suporte dos ajudantes.

"A dupla deve encontrar cocos pela ilha. Eles devem ser levados de um lado para o outro por uma passarela. Chegando no fim do caminho, devem arremessar os cocos até que a grade suba e libere o acesso ao cronômetro, que deve ser parado", explicou Mariana.

Como vantagem, Kaik ganhou um saco para carregar mais cocos, enquanto Nakagima ganhou dois cocos antes do início da prova. O surfista concluiu a fase mais rápido e contou com a ajuda de Fábio.

Na última etapa, os participantes tinham a missão de encher dois canos com água do mar. Um deles liberava um pergaminho com instruções para chegar ao baú e o outro uma chave, que abria o objeto.

Somente Kaik recebeu benefício nessa fase e não precisou encher o cano para ter acesso à chave do baú. Com o objeto destrancado, os finalistas acompanhados dos ajudantes tinham que montar um barco com algumas peças de madeira.

O resultado das três provas foi revelado ao vivo, na presença de todos os participantes do reality. Nakagima fez o menor tempo, finalizando as provas em 24 minutos e 20 segundos, e conquistou o título de campeão da temporada. Dupla do vencedor na final, Fábio também levou R$ 30 mil.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn