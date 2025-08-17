Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (17/08)?

O Programa "Fantástico" da TV Globo, cuja apresentação fica a cargo das jornalistas Maju Coutinho e Poliana Abritta, vai ao ar neste domingo (17) às 20h30, após o "Domingão com o Huck", segundo a TV Globo.

Na edição desta semana, o programa trará, dentre outros assuntos, uma entrevista com o youtuber Felca, que viralizou após gravar um vídeo falando sobre adultização e citando o influenciador Hytalo Santos como um produtor desse tipo de conteúdo.

Além disso, na área da música e do entretenimento, o Fantástico terá o lançamento de clipe do cantor Alexandre Pires, que juntou duas paixões do brasileiro: o pagode e o sertanejo.

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h35.