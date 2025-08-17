Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (17)

O game show é apresentado por Tom Cavalcante

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto dos participantes do Acerte ou Caia deste domingo (17)
Legenda: Os participantes do game show deste domingo se enfrentarão na disputa por R$ 300 mil
Foto: Edu Moraes/RECORD

O "Acerte ou Caia" deste domingo (17) começa às 15h45, na TV Record, após o "Game dos 100". Comandado por Tom Cavalcante, o game show contará com um time de peso na disputa pelo prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil.

Um grupo de onze celebridades participa do desafio a cada edição. O jogo busca testar os famosos em seus conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas. Cada um tem até 30 segundos para responder corretamente e ficar longe do fundo do buraco.

Veja também

teaser image
Zoeira

Priscilla Presley é acusada de causar morte da filha para assumir herança de Elvis Presley

teaser image
Zoeira

No dia em que Glória Maria faria 76 anos, filha e outros famosos prestam homenagem à jornalista

Nesta semana, vão participar da atração o jornalista Leo Dias, o cantor Jerry Smith, a cantora Pepita e o influenciador cearense Yarley. Além deles, Derico, da dupla Caju & Castanha, a atriz Duda Pimenta, a dançarina Rosiane Pinheiro, a influenciadora Yanne Antunes e a ex-BBB Vanessa Mesquita completarão o time.

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (17)?

O "Acerte ou Caia" começa às 15h45. A exibição acontece na TV Record, mas o programa também pode ser acessado na íntegra no Playplus, o streaming da Record.

Assuntos Relacionados
Foto dos participantes do Acerte ou Caia deste domingo (17)
Zoeira

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (17)

O game show é apresentado por Tom Cavalcante

Redação
Há 28 minutos
A doença do herdeiro não fez parte da trama original (1988), mas promete agitar a reta final do remake
Zoeira

Com câncer, Afonso Roitman raspa a cabeça em 'Vale Tudo'; veja mudança de visual

Humberto Carrão gravou a cena neste sábado (16)

Redação
Há 29 minutos
Cena de Megatubarão, que será exibido na TV Globo neste domingo (17)
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (17/08) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
Há 2 horas
Foto mostra Felca durante entrevista concedida ao programa Altas Horas, da TV Globo
Zoeira

Entrevista completa de Felca vai ao ar no Altas Horas: 'quem tem que ter medo são os pedófilos'

O influenciador explicou como nasceu a ideia de compilar denúncias sobre adultização, após observar conteúdos de crianças nas redes sociais

Redação
17 de Agosto de 2025
Daniel recebe duplas sertanejas
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (17/08)

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
17 de Agosto de 2025
Apresentadores do Globo Rural
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (17/08)

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
17 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (17/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
17 de Agosto de 2025
Padre Marcelo Rossi em meio a celebração de missa aos domingos
Zoeira

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário deste domingo (17/08)

Religioso celebra todos os domingos missa para todo o Brasil

Redação
16 de Agosto de 2025
Convidados do programa da Virgínia no SBT em pé dentro do estúdio. grupo Pixote, os ex-ginastas Diego e Daniele Hypólito e a atriz e cantora Mayana Neiva
Zoeira

Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje (16/08)?

Programa vai ao ar logo após o 'Esquadrão da Moda'

Redação
16 de Agosto de 2025