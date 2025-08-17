Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (17)
O game show é apresentado por Tom Cavalcante
O "Acerte ou Caia" deste domingo (17) começa às 15h45, na TV Record, após o "Game dos 100". Comandado por Tom Cavalcante, o game show contará com um time de peso na disputa pelo prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil.
Um grupo de onze celebridades participa do desafio a cada edição. O jogo busca testar os famosos em seus conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas. Cada um tem até 30 segundos para responder corretamente e ficar longe do fundo do buraco.
Nesta semana, vão participar da atração o jornalista Leo Dias, o cantor Jerry Smith, a cantora Pepita e o influenciador cearense Yarley. Além deles, Derico, da dupla Caju & Castanha, a atriz Duda Pimenta, a dançarina Rosiane Pinheiro, a influenciadora Yanne Antunes e a ex-BBB Vanessa Mesquita completarão o time.
O "Acerte ou Caia" começa às 15h45. A exibição acontece na TV Record, mas o programa também pode ser acessado na íntegra no Playplus, o streaming da Record.