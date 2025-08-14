Priscilla Presley é acusada de causar morte da filha para assumir herança de Elvis Presley

A atriz e empresária Priscilla Presley, de 80 anos, está sendo acusada judicialmente de ter desligado os aparelhos de suporte à vida de sua filha com o cantor Elvis Presley, Lise Marie. A cantora, única herdeira do Rei do Rock, morreu em 2023 por obstrução do intestino delgado causada por uma cirurgia anterior para perder peso.

Segundo informações da Daily Mail, o processo de US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões), movido nesta quarta-feira (13), alega que a viúva forçou a morte de Lise para ter domínio total à herança de Elvis Presley.

A ação foi movida pelos ex-sócios da empresária, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, que a acusam de fraude e quebra de contrato.

O processo alega que Presley ignorou a Diretiva Antecipada de Cuidados de Saúde da filha, que afirmava que ela queria que sua vida "fosse prolongada o máximo possível ao tomar decisões de fim de vida", e "desligou o aparelho poucas horas após Lisa ser internada e antes que sua neta Riley [Keough] pudesse chegar ao hospital".

Conforme descrito na ação, Lise Marie não tinha "nenhum desejo de ver ou estar perto" de sua mãe, antes de elas comparecerem juntas ao Globo de Ouro de 2023 para apoiar o filme biográfico de Elvis, poucos dias antes de sua morte.

O processo alega, ainda, que Priscilla teria ignorado os sintomas da doença da filha, que sofria com problemas de álcool e drogas, e a levou para beber após o evento de premiação.

Testamento contestado

Ainda segundo o Daily Mail, duas semanas após a morte de Lisa Marie, Presley entrou com uma ação judicial contra o testamento da filha, que deu o controle de seus bens para sua filha, Keough.

Em declaração ao jornal, a defesa de Priscila Presley classificou as acusações como "sem vergonha e obscena".

"Este é, sem dúvida, um dos processos mais vergonhosos, ridículos, obscenos e sem mérito que já vi em minha prática. Isso nada mais é do que uma tentativa triste e cruel de manchar falsamente a reputação de uma mulher de 80 anos, em retaliação flagrante por ela ter entrado com uma ação judicial para reparar a conduta ilícita de Brigitte Kruse, Kevin Fialko e seus co-conspiradores", disse Marty Singer.