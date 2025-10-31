Diário do Nordeste
Zaya é fruto do relacionamento de Simone e Kaká Diniz, empresário cearense

É Hit

Simone faz aniversário de um ano de Zaya e reúne famosos cearenses em São Paulo

Wesley Safadão, Tirullipa e Tom Cavalcanti foram acompanhados dos filhos

Redação 23 de Fevereiro de 2022