Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário deste domingo (10)

A "Santa Missa com Padre Marcelo" começa a partir das 5h45 deste domingo (10) na TV Globo. A celebração eucarística é transmitida para todo o Brasil, comandada pelo Padre Marcelo Rossi.

O programa, inclusive, é o mais antigo da Globo e foi transmitido pela primeira vez em fevereiro de 1968 para todo o País.

As celebrações também são comandadas pelo Dom Fernando Figueiredo, além de Padre Marcelo.

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' neste domingo (20)?

O programa começa às 5h45 na TV Globo e também pelo Globoplay. A Santa Missa tem previsão de acabar por volta das 06h35.