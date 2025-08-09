Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (09/08)?

O programa "É de Casa" será exibido neste sábado (9), na TV Globo, com apresentação de Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. A produção vai ao ar às 9h, logo após o "Mistura Boa".

O cantor Dudu Nobre é um dos convidados do programa de variedades, que também contará com receitas deliciosas.

Veja também Zoeira Gilberto Gil faz homenagem emocionante de aniversário para Preta Gil: 'Saudade sem fim' Zoeira Faustão está internado desde maio e passou por dois transplantes em agosto, revela boletim médico

Que horas começa o 'É de Casa' hoje?

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 11h45.

Dicas sobre os mais variados temas como beleza, artesanato, culinária, serviço e entretenimento, além de notícias do que está acontecendo no Brasil, são destaques na atração.