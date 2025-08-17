Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (17/08) na TV Globo?
Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (17), exibe o filme "Megatubarão", após o "Futebol", a partir das 12h35, na TV Globo.
Sinopse de 'Megatubarão'
Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon.
Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.
Confira o trailer de 'Megatubarão'
Ficha técnica
Título: The Meg (original)
Ano de produção: 2018
Direção: Jon Turteltaub
Elenco: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Winston Chao, Ruby Rose, Page Kennedy, Robert Taylor (II), Ólafur Darri Ólafsson, Shuya Sophia Cai, Jessica McNamee, Masi Oka, James Gaylyn, Tim Wong e Yoson An
País: China e Estados Unidos