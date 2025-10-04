Produção de ‘A Fazenda 2025’ intervém em briga entre Wallas e Shia após festa

A madrugada foi agitada em A Fazenda 2025. A produção do reality precisou intervir em uma briga envolvendo Wallas e Shia após o fim da terceira festa da temporada, realizada na noite de sexta-feira (3). A confusão começou com uma discussão entre outros peões e acabou se espalhando pela sede.

Tudo iniciou quando Guilherme e Carol se desentenderam no quarto, depois que a peoa reclamou que alguém havia mexido em seus pertences. Irritadas, Carol e Kathy começaram a bater panela em protesto contra os colegas de confinamento.

“É palhaçada, desrespeito tirar o negócio daqui e fazer gracinha com a gente”, disparou Carol. Guilherme retrucou: “Não tenho namorado rico, não. Bate o sino e vai pra casa. Você é do Job!”.

Carol não deixou passar. “Você falou que eu sou do job? Você consegue provar? Que job é esse, Gui?”, questionou a peoa. Em seguida, ela acusou o colega de insinuar algo grave: “Ele tá me chamando de prostituta na minha cara.” Outros participantes tentaram acalmá-la.

Enquanto isso, Shia reclamava no closet sobre os participantes terem sido trancados na sede. Foi quando Wallas entrou no cômodo, acreditando que o colega estivesse falando mal das mulheres da casa. A discussão esquentou rapidamente, e os dois começaram a trocar ofensas.

Matheus e Nizam tentaram conter os ânimos, mas a produção precisou agir. Os seguranças, conhecidos como “ninjas”, entraram na sede para separar os peões. Wallas afirmou que ouviu Shia dizer: “Eu dou um soco em dez pessoas que não são capazes de me dar um.”

Após a confusão, Shia foi chamado pela produção para conversar. O peão Creo tentou defendê-lo e também se exaltou. “Se o Shia sai, eu sou expulso dessa porr*. Você [Matheus] está na minha lista, seu playboyzinho”, ameaçou.

Minutos depois, Shia retornou da despensa mais calmo, pediu desculpas e foi dormir. “Vou dormir, desculpa”, disse o peão a alguns aliados que estavam na sala.

Vale lembrar que a produção do programa suspendeu o consumo de bebidas destiladas nas festas após os recentes casos de infecção por metanol.

O diretor do reality, Rodrigo Carelli, confirmou a medida em publicação no X, antigo Twitter.