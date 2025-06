Patrícia Abravanel revela curiosidade sobre Silvio Santos e Iris Abravanel

Uma lembrança para lá de inusitada da apresentadora Patrícia Abravanel sobre a intimidade dos pais, Silvio Santos e Íris Abravanel, veio à tona no "Programa Silvio Santos" exibido no último domingo (22).

Patrícia relatou a situação durante um momento de descontração com a presença da dupla sertaneja João Neto e Frederico, que participava do quadro "Jogo dos Três Pontinhos".

No jogo, uma palavra surgiu para que os participantes adivinhassem com as dicas "tem de teto", "tem de chão" e "roupas".

A palavra correta, "espelho", foi revelada. E Patrícia comentou: "Você sabia que no quarto da minha mãe e do meu pai tinha espelho no teto? E eu não sabia o que era", disse Abravanel, fazendo a plateia rir.

Ela então explicou que só veio entender o motivo do objeto naquele local quando atingiu a fase adulta: "É sério. Tinha espelho no teto do quarto deles. Eu era criança e não entendia”.

Veja também É Hit Banda Magníficos se pronuncia após faltar show na Bahia: 'Imprevistos' Zoeira Qual o final de 'Olympo'? Conheça série que está no 'top 1' da Netflix

Fala repercute

A revelação gerou repercussão na internet, embora a própria Patrícia tenha lidado com naturalidade. Na web, internautas reagiram ao fato inusitado. Alguns criticaram sua postura: “Vulgar. Não estou gostando do comportamento dela ultimamente”. Outros, levaram na esportiva: “Silvio era humano também. Nada anormal, segue o baile.”

Filha de Silvio Santos e Íris Abravanel, Patrícia nasceu em São Paulo em outubro de 1977 e atua como empresária e apresentadora do dominical "Programa Silvio Santos", desde 2021, onde se mostra cada vez mais extrovertida e bem-humorada.