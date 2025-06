Banda Magníficos se pronuncia após faltar show na Bahia: 'Imprevistos'

A banda de forró Magníficos se pronunciou, nessa segunda-feira (23), após faltar um show de São João na cidade de Guanambi, na Bahia.

“Infelizmente, enfrentamos imprevistos no deslocamento até a cidade, o que comprometeu o horário de chegada da banda para a realização do show”, escreveu o grupo nos comentários de uma postagem do prefeito do município, Nal Azevedo.

“Seguimos com o coração aberto e com a esperança de reencontrar em breve essa cidade tão acolhedora”, disseram ainda.

No vídeo postado pelo prefeito, ele explica que já havia entrado em contato com o jurídico da banda para o grupo devolver os R$ 125 mil pagos antecipadamente pelo show.

A apresentação era para ter acontecido na noite da última quinta-feira (19) e acabou sendo cancelada.