Noiva de Oruam relata primeira visita ao rapper preso no Rio de Janeiro

Fernanda Valença, noiva de Oruam, realizou sua primeira visita ao rapper desde que ele foi preso, em 22 de julho. O encontro aconteceu no presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro, e foi compartilhado pela influenciadora com seus seguidores no Instagram.

Emocionada, Fernanda contou que o momento trouxe alívio e tranquilidade. “Hoje eu fui encontrar o Mauro, finalmente. Eu estou muito mais aliviada. Mauro está bem, dentro da medida do possível. Está se cuidando, se alimentando. Acho que, pra gente que ama, a maior preocupação é essa. E nunca tira sorriso do rosto, nunca deixa de sorrir”, relatou.

Legenda: Fernanda é noiva de Oruam Foto: Reprodução/Instagram

Segundo a influenciadora, o reencontro foi cheio de carinho.

“Oramos, almoçamos, não nos desgrudamos. Ficamos brincando com as crianças, desenhando e conversamos muito com elas. Estou toda rabiscada, até Mauro rabiscou com caneta nas minhas tatuagens. Ele mandou um beijo para vocês, mandou dizer que ama vocês”, disse.

Oruam está preso desde o fim de julho e responde por sete crimes, incluindo tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça, dano qualificado e desacato. No mês passado, ele também passou a responder por tentativa de homicídio contra policiais do Rio de Janeiro.