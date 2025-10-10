Morre John Lodge, vocalista do Moody Blues ao 82 anos
O britânico marcou gerações com sua voz e composições que moldaram a história do rock
O vocalista da banda britânica de rock The Moody Blues, John Lodge, de 82 anos, morreu nesta sexta-feira (10). A causa do falecimento do artista não foi divulgada.
"É com a mais profunda tristeza que temos que anunciar que John Lodge, nosso querido marido, pai, avô, sogro e irmão, foi repentina e inesperadamente tirado de nós", informou a família em comunicado.
Ainda segundo os familiares, Lodge "partiu em paz, cercado por seus entes queridos e ao som de The Everly Brothers e Buddy Holly."
Lodge nasceu em Birmingham, Inglaterra, e começou sua carreira na música no início dos anos 1960, quando formou a banda El Riot and the Rebels, com seu amigo Ray Thomas.
Juntou-se em 1966 ao grupo Moody Blues, onde foi um dos principais compositores, escrevendo canções como "Isn't Life Strange" e "I'm Just a Singer (In a Rock and Roll Band)", ambas as canções pelas quais ganhou um prêmio de composição da ASCAP.
O grupo vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo, segundo o site oficial do músico.
Ele também trabalhou como produtor musical e colaborou com outros músicos fora da banda.
Composições de John Lodge
- Broken Dreams, Hard Road
- Carry Me
- Children Of Rock 'N' Roll
- Natural Avenue
- Piece Of My Heart
- Rainbow
- Say You Love Me
- Street Cafe
- Summer Breeze
- Who Could Change