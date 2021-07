Miss Bumbum 2021 elege Lunna LeBlanc como vencedora; evento teve improviso e briga no palco

O Miss Bumbum 2021 chegou ao final na noite da segunda-feira (5), escolhendo Lunna LeBlanc, representante de Minas Gerais, como a grande campeã da nova edição. O anúncio, que ocorreu durante a transmissão no evento no Youtube, foi feito pela apresentadora Andressa Urach.

A votação acabou com um empate de 131 pontos para duas candidatas: a mineira Lunna e Juh Campos, que representou Roraima. Os jurados da disputa, como Rafinha Bastos e Maurício Meirelles, apareceram por transmissão remota, mas foi Urach quem fez o desempate entre as competidoras.

Além das duas, Simone Simonet, representante de Santa Catarina, foi a escolhida para a terceira colocação.

Legenda: Resultado foi anunciado em transmissão no Youtube Foto: reprodução/Miss Bumbum 2021

Antes mesmo de anunciar Lunna LeBlanc como a campeã, Andressa, inclusive, relembrou o sucesso que teve após o concurso. Ela foi a vice-campeã da edição de 2012.

"Eu tenho certeza que todas são vencedoras", disse sobre as participantes no palco.

Briga no evento

Entretanto, nem todas sentiram a frase como algo positivo. Logo depois de Urach desempatar o resultado da final, a candidata Taty Sindel se sentiu prejudicada.

Ainda no palco do concurso, ela partiu para confrontar a segunda colocada, Juh Campos, arrancou a faixa de vice e jogou o objeto no chão. "Roubado!", gritou para as câmeras.

Legenda: Apesar da briga no palco, resultado foi mantido Foto: reprodução/Youtube

Entretanto, a manifestação não alterou o resultado. Juh continuou sorridente, enquanto Andressa pediu desculpas aos espectadores pelo contratempo.

Improviso

Além da discussão, o improviso durante a transmissão também chamou atenção na Internet. Na apresentação final, por exemplo, as 15 finalistas da disputa apareceram no palco sem um modelo preparado.

Legenda: Andressa Urach foi a responsável pela apresentação do evento Foto: reprodução/Youtube

Taty Sindel, autora da confusão, por exemplo, chegou atrasada e não participou do primeiro desfile. Porém, como representante da Paraíba, subiu ao palco com chapéu de couro e reproduziu um áudio de Juliette, a campeã do BBB 21.

Já as participantes Déia Cavalheiro e Camila Beck, que formam um casal, se beijaram diante das câmeras e mostraram a bandeira da comunidade LGBTQIA+.