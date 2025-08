Lucas Guimarães revela que mãe de Carlinhos Maia ainda não sabe da separação

Lucas Guimarães revelou que a mãe de Carlinhos Maia, Maria Maia, ainda não sabe sobre o fim do casamento dos dois. A revelação aconteceu durante uma gravação descontraída para os Stories de Carlinhos nesta terça-feira (5), quando o influenciador pediu ao ex-marido que ajudasse a manter o término em segredo por enquanto, devido à saúde da mãe, que passou recentemente por uma cirurgia.

“[Ela] me ligou duas vezes, mas eu estava gravando o programa”, contou Lucas, que atualmente é contratado do SBT. O apresentador explicou que, mesmo tendo falado com Maria por telefone, optou por não tocar no assunto da separação. “Ontem, ela me ligou e perguntou: 'Cadê você e o Carlinhos?'. Ela não está sabendo de nada, não.”

Durante a conversa gravada, Carlinhos propôs uma solução bem-humorada para evitar que Maria descubra a separação nos próximos dias. "Mamãe está chegando aí esses dias com o papai. Vamos ter que fingir que estamos juntos porque a velha acabou de fazer uma cirurgia. Vou mandar ela para o seu apartamento, você diz que está gravando lá", sugeriu o humorista, arrancando risadas de Lucas, que respondeu: “Não, macho, a mãe é sua (risos)".

Apesar da separação, ambos fizeram questão de mostrar que continuam amigos e respeitosos um com o outro. “Verdadeiramente, a gente está brincando e tudo mais porque a gente está bem", garantiu Carlinhos. Lucas completou: "As pessoas têm o costume de ver nos términos um acabando com o outro. É muito raro sair de um término da forma que a gente está saindo, da forma como a gente se honra".

O casal anunciou oficialmente o fim do casamento no último dia 26 de julho, por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais.