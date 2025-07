Luana Piovani comemora condenação de ex-marido de Ana Hickmann por agressão

Atriz e ativista pelos direitos das mulheres e crianças, Luana Piovani se manifestou nas redes sociais após a Justiça de São Paulo condenar Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, a um ano de prisão pelo crime de agressão contra a apresentadora.

A famosa compartilhou a notícia sobre a sentença do empresário e comemorou escrevendo “Yesss!”. Apesar da condenação, a pena será cumprida em regime aberto e ainda pode ser contestada por meio de recurso judicial.

Ana Hickmann também divulgou uma nota oficial logo após a decisão, afirmando sentir alívio com a condenação. “Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família. Eu tenho muito medo dele”, disse a apresentadora, que tem um filho com o ex-marido, Alezinho, de 11 anos.

Relembre o caso

O caso de agressão ocorreu em novembro de 2023, na casa em que o casal morava em Itu, no Interior de São Paulo. Ana denunciou Alexandre por agredi-la fisicamente, causando lesões no braço. No mesmo dia, ele negou as acusações e alegou estar viajando para São Paulo. Desde então, o ex-casal travou uma batalha pública.

Atualmente, Ana Hickmann é casada no civil com o chef Edu Guedes e prepara a cerimônia religiosa do casamento. Já Alexandre Correa afastou-se dos holofotes e leva uma vida mais reservada.