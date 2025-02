Kayne West pede liberdade para P. Diddy e comenta polêmica de Bianca Censori no Grammy

Kanye West fez uma série de publicações na rede social X, na manhã desta sexta-feira (7), em que saiu em defesa de Sean "Diddy" Combs, também conhecido como P. Diddy. O rapper pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intervenha para libertar o "irmão".

Diddy enfrenta múltiplos processos relacionados a crimes sexuais. Ele nega as acusações e está preso enquanto aguarda julgamento, previsto para 5 de maio. Caso seja condenado, poderá enfrentar prisão perpétua.

Kanye afirmou que ele e Diddy estão "sendo usados como exemplo" e criticou a situação do amigo.

O rapper também comentou sobre a recente aparição da esposa, Bianca Censori, no tapete vermelho do Grammy, onde surgiu com um vestido transparente. Ele declarou ter controle sobre a esposa e afirmou que, embora não a obrigue a nada, ela só poderia tomar essa decisão com sua aprovação.

Anyone who called my wife’s Grammy look a stunt is dumb and laaaame yes youuuu She been dressing naked for 2

years Now all of a sudden it’s a stunt Every single bitch on the planet wish they had her bravery body platform and access to money and a husband that supported…