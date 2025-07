Gretchen reverte procedimento estético e remove PMMA dos lábios

A cantora Gretchen, conhecida tanto por sua carreira musical quanto pelas diversas intervenções estéticas ao longo dos anos, decidiu reverter um dos procedimentos em seu rosto: o preenchimento labial com PMMA. Aos 66 anos, a artista passou por uma cirurgia para retirar a substância plástica que havia sido injetada visando deixar os lábios mais volumosos.

O PMMA (polimetilmetacrilato) é um material sintético e permanente, frequentemente utilizado em procedimentos de preenchimento facial e corporal. Diferente de substâncias como o ácido hialurônico, o PMMA não é absorvido pelo corpo, o que dificulta sua remoção posterior.

Veja também Zoeira Bruna Biancardi compartilha foto inédita dela com Neymar e as duas filhas do casal Zoeira Bruna Biancardi compartilha foto inédita dela com Neymar e as duas filhas do casal

Gretchen revelou que optou por fazer um lip lifting, pequena incisão abaixo do nariz, e, por dentro da boca, a médica retirou cuidadosamente todos os pontos onde havia PMMA. “É por isso que a minha boca agora está perfeita, normal”, disse a cantora em vídeo publicado nas redes sociais na última sexta-feira (25), ao comentar o resultado da intervenção.

Gretchen também afirmou estar satisfeita com a mudança e feliz por conseguir recuperar a aparência natural da boca. Nos comentários da postagem do Instagram, a artista foi elogiada pelos seguidores. “Ficou bem harmônico com o rosto todo”, escreveu uma pessoa. “Nossa, imagino a dor, mas você está ótima”, disse outra. “Sua boca está perfeito”, publicou outra pessoa.