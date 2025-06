Eric Dane chora na primeira entrevista após diagnóstico de ELA: 'Lutando o máximo que posso'

O ator Eric Dane, de 52 anos, conhecido por papéis em "Grey's Anatomy" e "Euphoria", se emocionou ao falar pela primeira vez na TV sobre o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa incurável, em entrevista ao programa Good Morning America exibida nesta segunda-feira (16).

Eric revelou que não possui mais o controle voluntário do braço direito, seu dominante, e que o lado esquerdo já está enfraquecido. Disse ainda estar lutando o máximo que pode, e que só percebeu a gravidade da doença ao ser resgatado pela filha mais velha, Billie, de 15 anos, de um mergulho no mar.

"Quando pulei no oceano naquele dia e percebi que não sabia nadar, gerar energia suficiente para voltar ao barco, pensei: 'meu Deus', e então percebi naquele momento que não estava mais seguro na água'", desabafou.

"[Depois] Eu estava me desmanchando em lágrimas, então me certifiquei de que ela voltasse para a água com a amiga e continuasse o mergulho com snorkel com o guia, mas fiquei com o coração partido", disse o ator, emocionado.

Apoio da mãe das filhas

Na conversa com a jornalista Diane Sawyer, o ator falou ainda da reconciliação com a esposa, a atriz Rebecca Gayheart, que decidiu retirar o pedido de divórcio, em março deste ano — um mês antes de o ator divulgar publicamente o diagnóstico.

Ele afirmou que conversa com Gayheart todos os dias, e que é provavelmente sua maior defensora. Com ela, ele teve Billie Beatrice, de 15 anos, e Georgia Geraldine, de 13 anos.

Eric, que perdeu o pai aos 7 anos, agora teme que as filhas o percam cedo demais. “Não acho que este seja o fim da minha história. Estou lutando o máximo que posso. Há tanta coisa nisso que está fora do meu controle. Tudo o que eu quero é passar um tempo com a minha família. E trabalhar um pouco, se puder", afirmou.