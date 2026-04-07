Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 60% de rejeição
Mais um participante será eliminado nesta terça-feira (7).
Samira deve ser a próxima participante a deixar o Big Brother Brasil 2026, conforme aponta a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste.
Até o fim da manhã desta terça-feira (7), a sister aparece com 61,3% dos votos da preferência dos leitores.
Em seguida, está Jornada com 34,5% os votos dos leitores. Já Marciele aparece em terceiro lugar com 4,2% das intenções na simulação.
A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (5) e recebeu mais de 21,2 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite de hoje.
Vote na enquete
É importante frisar que esta enquete não interfere no resultado do paredão.
Veja como foi a formação do paredão
O líder Juliano Floss indicou Jordana direto ao paredão. Houve empate pelo voto da casa, sendo Marciele e Samira as mais votadas. Coube ao líder desempatar, levando a paraense ao paredão.
Jordana, por sua vez, teve direito ao contragolpe, e indicou Samira para a berlinda.
Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.
Votação da casa
- Gabriela votou em Leandro;
- Leandro votou em Samira;
- Ana Paula votou em Marciele;
- Marciele votou em Samira;
- Samira votou em Marciele;
- Jordana votou em Samira;
- Milena votou em Marciele.