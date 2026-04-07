Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 60% de rejeição

Samira deve ser a próxima participante a deixar o Big Brother Brasil 2026, conforme aponta a parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste.

Até o fim da manhã desta terça-feira (7), a sister aparece com 61,3% dos votos da preferência dos leitores.

Em seguida, está Jornada com 34,5% os votos dos leitores. Já Marciele aparece em terceiro lugar com 4,2% das intenções na simulação.

A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (5) e recebeu mais de 21,2 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite de hoje.

Vote na enquete

inter@

É importante frisar que esta enquete não interfere no resultado do paredão.