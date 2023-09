Antonio Fagundes fala sobre como foi descobrir orientação sexual do filho

Antonio e Bruno Fagundes participaram, nesta terça-feira (26), do “Encontro com Patrícia Poeta”, e o ator revelou como foi o processo ao descobrir que o filho é gay.

“A minha geração foi criada debaixo dessa estrutura machista, patriarcal, reacionária, onde a pessoa não existe. Existem valores infligidos a você desde criança e você carrega pelo resto da vida sem nem saber o porquê. E ninguém merece viver assim”, disse ele, no programa.

Assuntos relacionados

“Acho que a gente tem que passar por isso, entender isso e acabar com isso. Acabar de uma vez. Acabar com a homofobia, acabar com a misoginia, patriarcado, machismo, sexismo, racismo. Todas essas estruturas que foram montadas, que não dependem da gente, mas que a gente está carregando à frente e nós temos que romper com isso”, continuou.

Bruno, que também é ator, ficou emocionado ao ouvir a falar do pai. “Que orgulho”, disse.

O artista é filho de Antonio Fagundes e da atriz Mara Carvalho.