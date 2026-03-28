'Altas Horas' homenageia Mamonas Assassinas neste sábado (28)

O programa "Altas Horas" deste sábado (28) celebra a historia de uma das bandas mais irreverentes do Brasil: o grupo Mamonas Assassinas. No palco, artistas relembram histórias e grandes sucessos da banda, que nos deixou há 30 anos.

Um dos destaques da noite é a participação da banda Mamonas Assassinas – O Legado, um projeto de tributo oficial que mantém viva a alegria do grupo para novas gerações.

Familiares dos integrantes originais e fãs que ajudaram a preservar a memória da banda ao longo dos anos participam da plateia. Como parte da celebração, a família de Dinho cedeu trajes originais usados pelo vocalista que compõem a ambientação do estúdio em manequins.

Também participam da atração Sidney Magal, Falcão, Bruno Viola, Projota, Felipe Dylon, entre outros artistas convidados.

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (28)?

O Altas Horas começa a partir das 23h05, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição do "Big Brother Brasil".