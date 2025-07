Acusados de atirar em Mingau, baixista da banda Ultrage a Rigor, vão a júri popular

Três homens acusados do ataque a Rinaldo Amaral, o Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, vão a júri popular. João Vitor da Silva Coelho, Pablo William da Silva Mostarda e Ray Limeira Belchior foram considerados os responsáveis pela tentativa de homicídio que aconteceu em 2 de setembro de 2023, quando o artista foi baleado na cabeça.

Mingau passava de carro na Ilha das Cobras, em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, quando foi alvejado, e, de acordo com as investigações do Ministério Público, a motivação apontada é a de que os agressores acreditaram que o carro do músico fosse uma viatura policial.

Um quarto suspeito, Lorran Nascimento Moraes, foi excluído do processo judicial por falta de elementos, como laudos periciais e testemunhos, que confirmem a participação no crime. Os quatro estão supostamente envolvidos ao tráfico de drogas local.

Veículo cercado

Por volta de 23h, o veículo de Mingau passou por uma área conhecida por ser dominada pelo tráfico. O carro foi cercado por criminosos armados, que abriram fogo. O músico foi baleado na cabeça e, ao perder o controle da direção, colidiu contra o portão de uma residência.

Mingau foi socorrido inicialmente em Paraty e posteriormente transferido para o Hospital São Luís, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia para retirada da bala e permaneceu internado por quatro meses em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Hoje com 56 anos, o baixista segue em recuperação com sequelas neurológicas graves em decorrência do tiroteio. O músico, que era integrante fixo do programa The Noite com Danilo Gentili, no SBT, não anda e não fala.