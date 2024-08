Zezé Di Camargo presenteia Wanessa Camargo com imóvel mais caro que prêmio do 'BBB 24', diz jornal

O cantor Zezé Di Camargo deu a filha Wanessa Camargo um presente de valor milionário. Segundo matéria jornal Extra, o sertanejo deu uma mansão novinha em São Paulo para ela morar com os filhos e o namorado, Dado Dolabella.

O imóvel luxuoso da herdeira de Zezé está localizado no Condomínio Alphaville Residencial 10, em Santana do Parnaíba, na Zona Oeste da Região Metropolitana de São Paulo, e custou R$ 5,5 milhões. O valor é maior do que o prêmio pago no BBB 24, que chegou a R$ 2,92 milhões.

Veja também João Lima Neto Zezé Di Camargo dobra agenda com 'Rústico' e fala sobre chegada de mais um filho aos 61 anos João Lima Neto Manim Vaqueiro deixou vida de auxiliar de obras pela música e conquistou produtora de Xand Avião

Wanessa já mora na região há dezoito anos. Ela passou pelo Residencial 0, onde os pais, Zezé di Camargo e Zilu, têm casa até hoje, pelo Tamboré 3 e, atualmente, vive no Residencial 2.

A casa onde a cantora morou com o ex-marido, Marcus Buaiz, foi colocada à venda por R$ 4,2 milhões em 2023.

Sertanejo espera chegada de quarto herdeiro

O cantor Zezé Di Camargo, 61, vai ser pai pela quarta vez, já que Graciele Lacerda, a mulher dele, está grávida do primeiro filho do casal.

Durante entrevista a Verdinha, ao ser questionado sobre a chegada de mais um herdeiro, com bom humor, Zezé declarou que já vem escutando algumas brincadeiras dos filhos.

Pai de Wanessa, Igor e Camilla, o sertanejo diz que escutou — em tom de humor — dos herdeiros: "Já que você vai ter mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio. A hora que se for a briga não vai ser tão grande", disse o cantor aos risos.

Na última semana, o artista passou dias na fazenda que mantém em Goiás. Ele gravou novos clipes ao projeto "Rústico" com uma equipe de 50 pessoas.