Zé Vaqueiro realiza primeiros shows da carreira no Rio de Janeiro

O nome de Zé Vaqueiro ascendeu no meio da pandemia do coronavírus e só agora, com a retomada de eventos, o pernambucano consegue ter a percepção do tamanho do público que conquistou. No feriadão gerado pelo Dia de Finados, o cantor realizou os dois primeiros shows da carreira em cidades do estado do Rio de Janeiro: na capital carioca e no município de Duque de Caxias.

No repertório do show, sucessos como "Letícia", "Meu Mel", "Volta Comigo BB", entre outras composições. No Instagram, Zé Vaqueiro agradeceu o carinho do público. “O show foi maravilhoso. A recepção e energia foi lá em cima. Já quero voltar em Duque de Caxias, que é a galera é pressão demais”, comemorou.

Ainda na rede social, o cantor mostrou a rotina de viagens carregada de sono e cansaço. Zé Vaqueiro retorna ao Rio de Janeiro em dezembro deste ano. Ele realiza apresentação no dia 18, na Jeunesse Arena.

Veja trecho do show:

Plataformas digitais

Zé Vaqueiro continua crescendo no cenário musical brasileiro. O mais novo lançamento do cantor, o clipe da música “Metade de Um Abraço” alcançou o top três dos vídeos em alta do YouTube. Com menos de uma semana após a estreia, a novidade já contabiliza mais de 4 milhões de views no canal oficial do forrozeiro.

A canção é uma das faixas que compõem o novo EP, o primeiro lançamento após o single “Fim da Noite”, que contabiliza mais de 8 mil

