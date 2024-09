Zé Felipe detona médico que criticou Virginia: 'Inseto'

Zé Felipe, de 26 anos, usou as redes sociais para desabafar sobre comentários de um médico supostamente direcionados à esposa do músico, Virginia. Nesta quinta-feira (12), ele rebateu as críticas nos stories do Instagram.

"Estou tentando ficar mais de boa, não brigar com ninguém. Nunca briguei, sempre respondi, mas fui relevando muitas coisas. Acho que é amadurecimento e evolução. A gente tem que estar a cada dia melhor, aprender mais e não manter os mesmos erros. Certo? Só que de vez em quando aparece uns insetos e você precisa às vezes 'desevoluir' um pouquinho e desabafar", começou o filho de Leonardo.

Em seguida, o artista elevou o tom do desabafo: "Apareceu um doutor aí falando coisas que me chatearam. Doutor, é o seguinte, pega seu diploma, seu consultório, jaleco, estetoscópio, radiografia, pós-graduação, dobra tudo bem dobrado e soca dentro do seu r* de uma vez. Filho de uma égua."

Logo após o desabafo, Zé apagou a publicação. Ele não expôs sobre quais mensagens estava se referindo. Mas, ainda nesta semana, um pediatra e influenciador foi questionado sobre o que achou de Virginia ter dado chupeta para o recém-nascido, José Leonardo.

"Não vi, mas zero surpresa né. Quem é desinfluencer e/ou gente rica não banca exterogestação, sonamentação, amamentação. O importante é ter tempo pra fazer storie e continuar influenciando negativamente uma massa que sonha em ter o mesmo padrão de vida mas nunca conseguirá. Eu detesto", respondeu o médico.

Virginia deu à luz José Leonardo no último dia domingo (8). O bebê é o terceiro filho do casal. Eles também são pais de Maria Alice e Maria Flor. Para auxiliar na cicatriz da cirurgia, a apresentadora do SBT levou dois cirurgiões plásticos de São Paulo a Goiás, Mariana Genelhu e Thiago Paoliello.