YouTube diz que não pediu para Pabllo Vittar censurar título de 'Bandida'

Após Pabllo Vittar desabafar sobre restrições que sofreu com o clipe de "Bandida", parceria com Pocah, o YouTube se pronunciou e disse que não pediu para que o título da música fosse alterado para publicação do vídeo. No site, o nome da canção foi censurado e aparece como "Bandid*".

"O YouTube Brasil esclarece que nunca houve um direcionamento da plataforma com relação à adição de um asterisco no título do videoclipe 'Bandida' da cantora Pabllo Vittar", pontuou o streaming em nota enviada ao Diário do Nordeste nesta segunda-feira (4).

O caso foi comentado no fim de semana por Pabllo, que desabafou fazendo uma comparação com a música "Bandido", de Zé Felipe, que não tem asterisco.

"Eu só fico muito triste quando eu vejo essa discrepância, já que as diretrizes do YouTube são iguais para todos. Por que comigo sempre é assim?", questionou a cantora.

Esclarecimentos

O YouTube disse ainda na nota que está em contato com a equipe da drag queen para "esclarecer o ocorrido e demais dúvidas".

"O referido trabalho da cantora tem, inclusive, um excelente desempenho na plataforma, com mais de 71 milhões de visualizações", pontua.

Clipe restringido

Em 2021, o clipe da colaboração de Pabllo e Pocah foi restringido na pesquisa do YouTube por utilizar a palavra "bandida", assim como o vídeo não aparecia na barra de pesquisas e nem nos vídeos em alta. A cantora, então, precisou alterar o título para "Bandid*".

Neste fim de semana, Pabllo não criticou diretamente Zé Felipe, mas demonstrou indignação com a restrição da plataforma. "Às vezes fica parecendo que as pessoas ficam pegando no nosso pé, mas isso só dá mais força para a gente conseguir fazer os nossos trabalhos. Mas isso me entristece muito, gente", finalizou a cantora.

Leia nota do YouTube na íntegra:

O YouTube Brasil esclarece que nunca houve um direcionamento da plataforma com relação à adição de um asterisco no título do videoclipe "Bandida" da cantora Pabllo Vittar. O referido trabalho da cantora tem, inclusive, um excelente desempenho na plataforma, com mais de 71 milhões de visualizações.

O YouTube está em contato com a equipe da cantora para esclarecer o ocorrido e demais dúvidas.