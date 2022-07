Cantora Tayara Andreza diz que teve show parado por não 'mandar alô' para prefeito de Tracunhaém

A cantora de brega Tayara Andreza relatou nas redes sociais que teve show interrompido em Tracunhaé (PE), no sábado (2), porque não "estava mandando alô" para o prefeito da cidade. Ela declarou ainda que a equipe dela foi agredida com spray de pimenta na saída por pessoas do evento.

Ao G1, a equipe de comunicação de Tracunhaém afirmou, por telefone, que o prefeito Aluízio Xavier (PSD) não estava no local no momento do ocorrido e que estava apurando os fatos para poder se pronunciar.

Veja momento da parada do show:

Vídeos nas redes sociais mostraram a artista no palco explicando que o show dela costuma durar em torno de 1h30, mas que teria de encerrar mais cedo. A apresentação fazia parte de um evento municipal, o "Trezenário de Tracunhaém".

"Fiquei sabendo agora que o pessoal aqui da prefeitura está pedindo para a gente encerrar o show. Que eu saiba, eu fui contratada para cantar, não para ficar mandando alô. Aí o prefeito, não sei mais quem, porque eu não estava mandando alô, pediu para eu encerrar o show", disse para as pessoas.

Tayara Andreza, de 29 anos, estourou com a Banda Torpedo, fazendo dupla por cinco anos com Deivison Kellrs nos vocais. Nas vozes de Deivison e Tayara, grandes sucessos da Banda Torpedo foram consagrados, como "Foi amor", "Como a culpa é minha" e "Diz na minha cara".

A cantora seguiu dizendo que recebeu o celular duas vezes da produção, com o pedido para que dissesse o nome do político.

"Eu não tive nada a ver, o meu horário não acabou ainda. E outra coisa: ou eu canto, ou eu mando alô, meu amor. Nem o papel colocaram aqui com o nome para eu ficar mandando alô", declarou Tayara.

Confusão com uso de spray, declarou cantora

Mais tarde, a cantora fez uma série de vídeos relatando uma confusão ocorrida após sair do palco envolvendo a produção do evento.

"Foram para cima dos meus músicos, para bater nos meus músicos. Toraram a credencial dos meninos, foram para cima, a polícia teve que vir. Botaram spray de pimenta. A polícia não, o pessoal lá colocou spray de pimenta. Um inferno, xingando", contou