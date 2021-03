Xand Avião completa 39 anos; veja curiosidades sobre o cantor

O cantor Xand Avião comemora o aniversário de 39 anos, nesta terça-feira (24). Nas primeiras horas do dia, o forrozeiro ganhou uma surpresa da mulher, Isabele Temoteo, e de dois dos filhos, Bebella e Enzo. Ele foi surpreendido pelos três cantando parabéns enquanto estava deitado. A família o presenteou com balões personalizados e um bolo.

Responsável pelo crescimento do forró na última década, o comandante do Aviões — assim chamado pelos fãs — tem uma vida de altos e baixos. Para contar a história de Xand Avião, selecionamos 39 momentos importantes da carreira do forrozeiro.

Curiosidades sobre Xand Avião