Xand Avião demite funcionários por conta dos efeitos da pandemia do coronavírus

O cantor Xand Avião é mais um dos nomes da música atingido com os efeitos da pandemia do coronavírus no setor de eventos. A coluna apurou com exclusividade que o forrozeiro demitiu parte da equipe de funcionários neste mês. A informação foi confirmada pela assessoria do artista na manhã desta terça-feira (16).

"Sem a previsão de retomada das apresentações públicas por conta da pandemia do Covid-19, e pelo atual momento que vários setores vivem, o cantor Xand Avião precisou demitir alguns funcionários. Após quase um ano mantendo seus músicos e equipe de produção, mesmo sem shows e eventos, o cantor infelizmente precisou tomar tal atitude este mês. A intenção é recontrata-los assim que possível", disse a assessoria de Xand Avião.

A coluna apurou que foram demitidos músicos e funcionários administrativos. Questionamos o número de pessoas afetadas e sobre as negociações, mas as perguntas não foram respondidos pela assessoria do cantor.

Perdas com a pandemia

Legenda: O Aviões Fantasy foi um dos eventos afetados em 2020 por conta da pandemia Foto: Reprodução/YouTube

Em 2020, o cantor deixou de realizar eventos com grandes receitas como o projeto Aviões Fantasy. A festa já chegou a reunir cerca de 35 mil pessoas no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza. Os ingressos possuem preços populares e valores elevados em áreas vip.

Desde março do ano passado, o cantor Xand Avião realiza lives com apoio de patrocinadores. Ele reuniu grandes audiências com as transmissões de "Xand Avião e Carvalheira na Fogueira", "Live Modo Xand Avião", "Live Tamo Junto", "Live Festival Expocrato", entre outras. Em 2021, ele foi convidado da apresentação "Buteco" do sertanejo Gusttavo Lima.

Apesar da crise no setor de eventos, o cantor de forró — radicado em Fortaleza — não deixou de lançar projetos musicais. O forrozeiro gravou, no ano passado, o DVD "Todos os Ritmos". A produção audiovisual contou com participações Léo Santana, Os Barões da Pisadinha e Lauana Prado.

Xand Avião criou escritório

Legenda: Xand Avião chegou a realizar evento de lançamento do cantor Zé Vaqueiro, em Fortaleza Foto: Divulgação

Em setembro do ano passado, o forrozeiro chamou atenção da imprensa com o lançamento da própria produtora — a Vybbe. Xand Avião é ligado ao grupo A3 Entretenimento. Apesar disso, lançou um escritório para agenciar artisticamente nomes da música. O primeiro cantor selecionado pelo forrozeiro foi o pernambucano Zé Vaqueiro.

Em entrevista exclusiva, Zé Vaqueiro contou como aconteceu o convite de Xand Avião. “Fiquei nessa transição de escritórios, qual escolher. Recebi um convite maravilhoso do comandante que me ofereceu uma proposta e a gente aceitou. Seguramos e apertamos as mãos para crescer com o comandante”.





Um dos nomes mais fortes da nova geração da música, o cantor Zé Vaqueiro já é referência no forró por levantar a bandeira do ritmo piseiro. Natural de Ouricuri, sertão de Pernambuco, o artista é forrozeiro desde criança e hoje vive o seu melhor momento na carreira com apenas 21 anos. Compositor de hits que ganharam as paradas de todo o país, Zé Vaqueiro assina canções como “Vem me Amar”, que foi regravada por vários artistas de alcance nacional. Hoje, o cantor integra o casting de artistas da produtora Vybbe, que o comandante Xand Avião a frente do projeto.

