Xand Avião comenta tiroteio em show no Piauí: 'Tá tudo bem com o comandante'

Tiroteio em show no Piauí

O cantor cearense Nattan passou por um grande susto, na madrugada deste sábado (12). Um homem, ainda não identificado, efetuou disparos antes do show do cantor na cidade de Floriano (PI). De acordo com o G1, um homem morreu e nove pessoas ficaram feridas .

O cantor cearense precisou se abrigar com a equipe dentro do camarim. Todos ficaram deitados no chão até os disparos cessarem. Vídeos mostram o cantor Nattanzinho no chão do camarim no momento dos tiros.