Kevi Jhonny e Sthe Matos seguem em observação em hospital e cantor cancela show após acidente

Na noite de sexta-feira (11), horas após acidente com o ônibus de sua equipe, o cantor Kevi Jhonny cancelou os shows que faria neste fim de semana em três cidades da Bahia e em Minas Gerais. "Certos de contarmos com a compreensão de todos, agradecemos o carinho e as orações", disse em comunicado.

Apesar disso, o artista garantiu que ele, sua namorada (a influenciadora Sthe Matos) e a equipe que o acompanhava no momento do acidente estão bem e seguem em observação hospitalar. "Não perdemos ninguém, graças a Deus. Infelizmente, alguns da nossa equipe tiveram ferimentos, mas já estão sendo cuidados aqui no hospital", disse, pelas redes sociais.

"Sthe tá bem! Fez exames, raio-x, e graças a Deus está bem. Só (sentimos) dores do impacto", completou o cantor.

Kevi Jhonny faria shows em Luis Eduardo (BA) na sexta, em Riachão do Jacuípe (BA) neste sábado (12), em Teixeira de Freitas (BA) no domingo (13) e em Itaobim (MG) na segunda (14).

Acidente

O cantor, a influenciadora digital e os funcionários de Kevi sofreram um acidente de ônibus na tarde de sexta, na rodovia federal BR-324, próximo à cidade de Barreiras, na Bahia. As pouco mais de 20 pessoas presentes na viagem foram levadas a uma unidade de saúde no município.

"Ambos [Kevi e Sthe] foram encaminhados para o hospital para realizar exames e em breve teremos mais informações sobre as apresentações que o artista tem até segunda-feira (14)", informou a assessoria na ocasião.