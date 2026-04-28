O cantor Wesley Safadão venceu um processo judicial contra o empresário e pré-candidato à Presidência Renan Santos por calúnia, difamação e injúria. Conforme documento obtido pelo Diário do Nordeste, a Justiça do Ceará determinou que o político apague conteúdos com críticas ao artista publicados nas redes sociais.



A decisão, proferida na tarde de segunda-feira (27) pela 15ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência apresentado pela defesa do cantor.

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O que aconteceu?

O caso tem origem em um vídeo publicado em março deste ano, no qual Renan Santos chamou o artista de “novo ícone da corrupção” e fez uma série de acusações relacionadas a cachês recebidos por Safadão em apresentações contratadas por prefeituras.

Conforme decisão da justiça, defesa de Renan Santos possui 15 dias para se manifestar no processo.

Quais foram as acusações feitas nas redes sociais?

De acordo com os autos, o vídeo foi divulgado nas redes sociais do empresário, que possui centenas de milhares de seguidores, e apresenta afirmações categóricas de que o cantor estaria envolvido em supostos esquemas ilegais.



A queixa-crime aponta que Renan utilizou linguagem afirmativa para imputar crimes ao artista, incluindo acusações de corrupção, enriquecimento ilícito e participação em organização criminosa.

Ainda segundo o documento, o conteúdo foi produzido de forma deliberada, com pedido explícito para que seguidores compartilhassem o material, ampliando o alcance das declarações.

O processo também destaca que o político chegou a afirmar que, caso fosse eleito presidente, “gente como Safadão vai pra cadeia”, o que, na avaliação da defesa, reforça o caráter categórico das acusações.

No processo, a defesa de Wesley Safadão solicitou à Justiça:

Determinação para que o empresário remova, em até 24 horas, o vídeo publicado em 21 de março, além de outras postagens e comentários de teor semelhante em seu perfil no Instagram e em quaisquer plataformas digitais sob seu controle, sob pena de multa diária de R$ 10 mil;

Proibição de que ele realize novas publicações, menções ou comentários considerados ofensivos, caluniosos ou difamatórios contra o cantor, em qualquer meio físico ou virtual, também sob pena de multa diária de R$ 10 mil por descumprimento;

Obrigação de apagar todas as postagens e comentários já publicados que façam referência ao artista — ainda que de forma indireta — no prazo de 24 horas, com previsão de multa diária de R$ 10 mil, limitada ao teto de R$ 50 mil.

O que diz a defesa de Renan Santos?

Em áudio enviado à reportagem, Renan Santos afirmou que “os municípios brasileiros gastam bilhões todos os anos em shows que não têm nada a ver com promoção de cultura, mas com artistas pop nacionais, como é o caso do Safadão, com o intuito de promover a classe política local, passando por cima de investimentos que esses municípios poderiam fazer na área de infraestrutura, na área de saneamento básico, em prover, vamos dizer, o básico para os seus cidadãos. Há esquemas de corrupção correlatos a isso”.

Na mesma linha, declarou que “o senhor Wesley Safadão vai ter que explicar a relação dele com o Júnior e com outros prefeitos e deputados que vivem de enviar emendas não para melhorar a vida das pessoas, mas para fazer show e autopromoção. O fato de um artista famoso estar servindo como instrumento nesse modelo político falido deveria ser um motivo de, vamos dizer, vergonha para o senhor Safadão”.

Defesa de Wesley nega irregularidades

Em nota à imprensa, o advogado Ricardo Valente afirmou que as declarações não têm qualquer base factual e destacou que o cantor nunca foi alvo de investigação formal.

Wesley Safadão nunca foi indiciado, denunciado ou investigado em relação a qualquer dos fatos criminosos falsamente mencionados pelo infrator. A Polícia Federal, instituição com acesso irrestrito a todos os elementos de prova colhidos no inquérito policial que trata de fatos conexos, não encontrou razão alguma para avançar sobre nosso cliente. O silêncio das autoridades competentes é, por si só, a mais contundente resposta às acusações veiculadas Ricardo Valente Advogado

O documento reforça ainda que, embora tenha tido investigação envolvendo terceiros — como o deputado federal Junior Mano —, não houve qualquer indiciamento ou convocação do artista pelas autoridades.



A defesa sustenta que as declarações atingem diretamente a reputação e a atividade profissional do cantor, cuja carreira depende da imagem pública e de contratos com patrocinadores e entes públicos.



Segundo a petição, Safadão possui trajetória consolidada há mais de duas décadas e atua regularmente em eventos públicos e privados em todo o país, com contratações realizadas dentro dos parâmetros legais.