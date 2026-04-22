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Wesley Safadão lança live 'Potência Máxima' com 10 artistas na quinta (28)

Cantor busca novos artistas para empresariar ao lado dos sócios.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
João Lima Neto

O cantor Wesley Safadão anunciou o lançamento do projeto “Potência Máxima”, uma live marcada para a próxima terça-feira (28), que simboliza o início prático da nova fase da Potência Music. O evento será transmitido a partir das 19h e reunirá mais de 10 artistas, além de convidados, com foco na apresentação de novos talentos e projetos musicais da Potência Music.

A live surge como a primeira grande ação após a reformulação estratégica da empresa, que passa a atuar como gravadora e estrutura completa de gestão artística. Durante o evento, serão gravadas músicas inéditas, além de parcerias (feats), que posteriormente serão lançadas oficialmente pela Potência Music.

Em entrevista concedida à coluna nesta quarta-feira (22), Safadão destacou que a iniciativa busca dar visibilidade a artistas em ascensão e também fortalecer nomes já integrados ao casting da empresa. “É um projeto para mostrar ideias, fortalecer quem já está com a gente e dar oportunidade para quem está surgindo”, explicou.

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O projeto também dialoga com iniciativas anteriores do empresário Wagner Barbosa, como o “Só Testando”, voltado à descoberta de novos talentos nas redes sociais. A proposta agora é ampliar esse alcance dentro da estrutura da gravadora.

Músicas inéditas e versões internacionais

Além de músicas inéditas, o público pode esperar versões de músicas internacionais no forró — elemento tradicional e bastante popular no gênero nordestino — e um repertório pensado especialmente para engajar a audiência digital. A curadoria musical está sendo definida em conjunto com o produtor Rod Bala, que também integra o núcleo estratégico da Potência Music.

A live “Potência Máxima” reforça o movimento recente de Safadão, que retornou a Fortaleza no início do ano e passou a concentrar esforços no desenvolvimento da gravadora no Ceará. Segundo o artista, a proposta vai além do entretenimento imediato e busca contribuir com o fortalecimento da música nordestina no cenário nacional.

Com a estreia do projeto, a expectativa é que a Potência Music consolide sua atuação como uma plataforma de impulsionamento artístico, conectando novos nomes ao mercado e ampliando a presença digital da música produzida no Nordeste. 

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