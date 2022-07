Wesley Safadão não se apresentará na Expocrato 2022

O cantor Wesley Safadão anunciou, nesta quarta-feira (13), que não irá se apresentar na Expocrato 2022. Por meio dos Stories do Instagram, o artista disse que ainda está se recuperando da cirurgia de hérnia de disco e que, por recomendações médicas, só poderá retomar a agenda de shows a partir do dia 21 de julho.

A apresentação do vocalista no festival estava marcada para esta sexta-feira (15), mesmo dia em que Taty Girl, Calcinha Preta e Dorgival Dantas irão subir ao palco.

"Acabei de sair do consultório do doutor Francisco, o médico que me operou há 6 dias. Cada dia acordo melhor, já me sinto melhor, e ele me autorizou a trabalhar a partir da próxima semana", disse Wesley.

O cearense ressaltou que, apesar do contratempo, a apresentação no Fortal, no dia 22 de julho, segue confirmada.

"Queria muito, tava bem confiante que (o médico) iria me liberar para ir pro Crato, mas seria no mínimo irresponsável tanto da minha parte como da parte dele depois de uma cirurgia dessa e em poucos dias estar em cima de um palco", esclareceu.

Apesar de já se sentir pronto para cantar, Safadão afirmou que passou por uma cirurgia há poucos dias e ainda não teve tempo suficiente para o processo de cicatrização. "Vou continuar seguindo à risca o que foi determinado pelo médico", finalizou.

HÉRNIA DE DISCO

Safadão se afastou dos palcos desde o último dia 29 de junho por conta de dores na coluna e dormência nas pernas, dias após ser diagnosticado com uma hérnia de disco.

Segundo relato da assessoria, Safadão apresentou "um quadro de espondilodicopatia degenerativa da coluna lombosacra associada à hérnia discal lombar, com importante compressão das estruturas neurológicas dentro do canal vertebral".

O artista precisou fazer uma cirurgia de emergência, na manhã do último dia 7 de julho, após o quadro de saúde dele se agravar.

Em entrevista ao jornal O Globo, o neurocirurgião Francisco Sampaio Junior, médico do cantor, afirmou que o artista estava prestes a ter o que chamam de “síndrome da cauda equina”, doença grave causada pela compressão e inflamação do feixe de nervos na parte inferior do canal vertebral.