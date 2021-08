Walkyria Santos vai a Brasília pedir aprovação de Lei Lucas Santos contra cyberbullying

A cantora de forró Walkyria Santos foi a Brasília (DF) com o intuito de conversar com parlamentares e pedir a aprovação da Lei Lucas Santos, em homenagem ao filho. O adolescente, de 16 anos, foi encontrado morto após sofrer comentários homofóbicos no TikTok.

Na última quarta-feira (4), o deputado federal Julian Lemos (PSL-PB) apresentou Projeto de Lei (PL) 2699/2021, denominado Lucas Santos em referência ao filho da cantora da Banda Magníficos. O PL intenta prever a criminalização da prática de "haters" — pessoas que disseminem ódio ou façam comentários discriminatórios — na web, com pena de multa e reclusão de um a quatro anos.

Em vídeo postado no Instagram, a forrozeira relembrou a morte do filho. "Hoje faz sete dias que perdi meu anjo. Meu príncipe. Mas não quero chorar", comentou.

Logo após, a cantora aponta para a blusa que veste, na qual uma imagem do filho sob uma auréola está estampada."Hoje não vai ser dia de choro não. Hoje vai ser dia de luta e vitória", continua, avisando que está na capital federal.

"Quero pedir a todos os deputados federais da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, Brasil. E aos senadores que, por favor, votem na Lei Lucas Santos, em caráter de urgência", reivindica com a voz embargada. "Eu não salvei meu filho, mas a gente pode salvar o seu".

Em seguida, a forrozeira pediu que os seguidores a ajudem na aprovação do PL. "Me ajudem, peçam, marquem! Me ajudem!", roga a artista, asseverando que, com a lei, haverá punição aos ataques cibernéticos, sejam com conteúdos de homofobia ou difamação.

Walkyria Santos Cantora "A gente precisa parar com isso. A gente precisa parar essas pessoas que usam a internet para o mal".

Confiante pela aprovação da lei, a cantora finaliza se dirigindo ao filho: "Filho, mãinha hoje não vai ter tempo de chorar por você não, porque mãinha vai lutar por você, viu?", pontua antes de suplicar a Deus por firmeza.

Famosos como Gretchen, Samara Felippo, Manu e Beto Caju manifestaram apoio à lei e marcaram parlamentares nos comentários da postagem. O autor do PL também se posicionou: "Contra a prática do ódio que promove o sofrimento e a morte".

Projeto de lei na Paraíba

A morte do filho da artista ensejou a aprovação de projeto similar na Paraíba. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, nessa segunda-feira (9), PL que institui o "Programa Estadual de Combate ao Cyberbullying Lucas Santos".

De autoria do presidente da ALPB, Adriano Galdino (PSB), o projeto consiste em ações educativas dirigidas ao público escolar, com foco nos ensinos Fundamental e Médio das redes pública estadual e privada.

A lei assegura acesso prioritário a serviços de assistência médica, social, psicológica e jurídica a vítimas de cyberbullying, que podem acessá-los por parcerias e convênios.

Morte de Lucas Santos

O falecimento do jovem foi comunicado pela equipe de Walkyria Santos na última terça-feira (3) por meio do Instagram. "O coração da Walkyria e toda sua família está em pedaços. Essa é uma dor que nenhuma mãe quer passar", diz o texto postado.

O jovem foi sepultado no cemitério Vila Flor, em Macaíba (RN), na manhã da última quarta. Ele era o filho do meio da artista, que também é mãe do cantor Bruno Santos, 20, e de Maria Flor, 10.