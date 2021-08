Cantor Bruno Santos, filho de Walkyria Santos, fala sobre morte do irmão

O cantor Bruno Santos, filho mais velho da forrozeira Walkyria Santos, falou da morte do irmão após enterro realizado em Natal, no Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (4).

Em postagens no Instagram, Bruno Santos falou da dor da partida do irmão do meio. Os dois eram próximos.

Leia mais É Hit Walkyria Santos recebe apoio de Juliette, Carlinhos Maia e outros famosos após morte de filho

"Meu coração está em pedaços e não sei como vou colar tudo de novo", disse o jovem cantor em mensagem escrita na rede social.

"Ainda sem acreditar em tudo isso. Perdi uma parte de mim, que nunca mais vai voltar, por causa do ódio gratuito nas redes. Meu irmão se foi, por causa de pessoas que se acham no direito de julgar e apontar", continuou nos Stories.

Além disso, ele ressaltou a influência da Internet na partida do irmão mais novo. "A Internet é um ambiente doentio e podre! Cheio de pessoas que se acham no direito de julgar o outro, decidir se isso é certo ou não", completou.

Falecimento

A morte do adolescente de 16 anos foi comunicada pela equipe de Walkyria Santos no Instagram. Em nota, sem divulgar a causa do falecimento, a produção pediu respeito à família.

"Infelizmente hoje o mundo da Família Santos está cinza. Lucas, filho da Walkyria, já não se encontra entre nós. O coração da Walkyria e toda sua família está em pedaços. Essa é uma dor que nenhuma mãe quer passar", explica o comunicado.

