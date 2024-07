Vocalista do Calcinha Preta expulsa fã que a criticava durante show; veja vídeo

Silvânia Aquino, vocalista do Calcinha Preta, expulsou uma fã que acompanhava o show da banda durante o festival Arena Sertaneja, em São Paulo, na última terça-feira (9). A mulher estava criticando a voz da cantora, que havia avisado estar gritada.

"Se você não é famosa, você vai ficar agora. Você veio assistir Calcinha Preta equivocada ou entrou aqui por entrar? Você sabia qual banda você estava vindo assistir. Eu achei essa sua atitude ridícula. Horrorosa! Quando a gente não gosta, a gente não vai ver, a gente não fala mal, a gente ignora. Se você não gosta da banda Calcinha Preta, que caralh* você veio fazer aqui, porr*?", questionou.

Com ajuda do público, Silvânia solicitou a saída da mulher. "Falou que é muita pose e pouca voz. Ih, fora! Ih, fora! Ih, fora! [em coro puxado com o público]. Eu acho que você deveria se retirar, porque se você não gosta, você não deveria ter vindo. Respeita, porr*, respeito acima de tudo. E pode colocar na internet, e vai embora meu, amor. Vai embora", pediu.