Vina Calmon realiza primeiro show da carreira solo no Fortal 2024; assista à entrevista

Nome conhecido nacionalmente por passagem pela banda Cheiro de Amor, a cantora Vina Calmon irá iniciar uma nova fase na trajetória musical. A pernambucana, radicada na Bahia, deixou o antigo grupo em que era vocalista e, agora, terá o primeiro show da carreira como solista no Fortal 2024, nesta sexta-feira (19).

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a artista falou sobre os desafios e o preparo para o show em cima de um trio elétrico na micareta cearense.

Assista à entrevista:

"Foi construída uma história linda com 'Cheiro de Amor', e ano passado a gente teve a estreia do trio. Este ano, a gente chega com a novidade da minha carreira solo. É muito prazeroso poder lançar minha carreira no Fortal. Será meu primeiro show solo. É um evento que mora no meu coração e pelo qual sou muito grata. Faz parte da minha história", revelou Vina.

Nos últimos três meses, a cantora dedicou boa parte do tempo à construção do novo repertório em estúdio. "Estive em fase de laboratório, montando equipe e banda. Meu contrato com o 'Cheiro de Amor' foi até março. Então, trabalhei até essa data. Depois, comecei a focar na minha equipe, ensaiar e preparar tudo. É um processo lento, pois exige atenção a todos os detalhes".

Sobre o setlist para o Fortal, Vina prometeu diversidade. "Lançamos 'Beija Eu', uma música que está sendo muito bem aceita. Meu repertório será variado, não quero me rotular. Quero que meu show alcance as pessoas de forma positiva e alegre. Quando você canta sobre amor ou músicas animadas, você transmite vibrações positivas".

