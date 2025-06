Veículo da banda Seu Desejo sofre acidente em Pernambuco

O motorista de um caminhão da banda Seu Desejo passou por um susto, na noite de terça-feira (25). Ao sair de um show na cidade Arcoverde (PE), o condutor acabou colidindo em uma vaca na estrada. O Diário do Nordeste confirmou o acidente com um empresário da banda.

O veículo era usado para transportar equipamentos entre os shows. Nenhum membro do grupo de forró ficou ferido. Já o animal morreu.

A banda seguia para o segundo show da noite, em Monteiro (PB) — a 85 km de Arcoverde. Após o acidente, o ônibus da banda foi acionado para resgatar a equipe.

"Mais um livramento. Tivemos um problema, um acidente. O caminhão da baldeação bateu em uma vaca. A gente teve que abandonar as vans e o baú. O busão veio buscar a gente no meio da estrada", declarou um membro da banda que terá a identidade preservada.

Nesta quarta-feira (25), a banda realiza duas apresentações na Paraíba (PB), nos municípios de Esperança e Cacimba de Dentro. Até o fim do mês, a banda conta com mais sete apresentações em cidades do Ceará e Pernambuco.