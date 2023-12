Thiaguinho localiza Isabel, mulher que ofereceu ajuda a ele há mais de 20 anos; conheça história

O cantor Thiaguinho compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (12) que localizou Isabel, mulher que ofereceu ajuda a ele no começo de sua carreira há 21 anos. A história viralizou após ele revelar o caso em entrevista ao podcast PodPah, no dia 7 de dezembro, e fazer um apelo para que ela aparecesse.

Após a repercussão, Isabel Cristina publicou um vídeo para o artista nas redes sociais nessa segunda-feira (11): "Oi, Thiago, tudo bem? Aqui é Isabel, a pessoa que, no dia que você veio para o Rio de Janeiro, te deu carona. Se você quiser me encontrar, eu moro na Baixada Fluminense ainda, como falei para você. Só nunca te procurei porque acho que nós temos que fazer o bem sem olhar a quem".

Veja vídeo de Isabel:

A mulher disse que sempre contava a história, mas "as pessoas não acreditavam". Ela disse ainda "não querer nada em troca" e se colocou à disposição se ele quiser encontrá-la.

Fãs marcaram o perfil do cantor na postagem e ele respondeu nesta terça em um comentário, e depois fez uma sequência de stories no Instagram para falar que estava ansioso para o encontro.

"Isabel! Já te encho de mensagens no privado aí, mas venho publicamente te agradecer... Que bom que existem pessoas como você no mundo! Você mostrou naquela noite que você é instrumento de Deus... Tô muito feliz que te encontrei pra agradecer pelo carinho com aquele menino. Muita coisa aconteceu depois daquilo, mas nunca esqueci daquele ato de amor! Obrigado um milhão de vezes! Não vejo a hora de te encontrar... Beijo gigante, Anjo Meu!", escreveu Thiaguinho.

Veja também

Ajuda no início da carreira

Thiaguinho contou no podcast que a história aconteceu em 2002, quando ele tinha 19 anos e foi ao Rio de Janeiro para participar do show de Dudu Nobre, ainda no início de sua carreira. Ele conheceu Isabel no avião, quando ela o ajudou após ele passar mal.

Conheça a história:

Após eles chegarem ao Rio, Isabel ofereceu carona ao cantor para o local do show, pois ele não conhecia a cidade e não sabia como chegar. No meio do caminho, a mulher ainda se ofereceu para pagar um jantar a ele.

"Ela me levou e, como era muito cedo, ela falou: ‘Você quer jantar? Você tá com fome?’. E eu falei que queria. Ela me levou e eu comi, um anjo real. Eu jantei, ela pagou meu jantar e me levou de volta para o Olimpo. Ela falou: ‘Anota meu telefone. Se você não tiver onde dormir, me liga’", relembra Thiaguinho.

Ao fim da apresentação, o artista conseguiu acomodação, mas resolveu ligar para o número de Isabel no dia seguinte para agradecer, mas não conseguiu contato. "Se você existir Isabel, você entre em contato comigo, apareça em algum show meu, por favor. Se não, vou achar que é anjo real", disse o cantor no podcast.