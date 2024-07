Terceira noite do Fortal 2024 tem 'Gigante' e axé raiz levantando o público; confira fotos

Axé para todos os gostos e muito pagode baiano invadiram o corredor da folia neste sábado (20) no Fortal 2024. Uma verdadeira multidão acompanhou os três trios que passaram pela micareta, com muita disposição e alegria na reta final do evento.

Nos camarotes, o público vibrou e comemorou com os foliões que seguiam os blocos. Uma delas foi Júlia Meire, de 23 anos, que curtiu o Fortal 2024 direto do Camarote Mucuripe.

Ela ficou na expectativa pelo bloco Siriguella, liderado por Bell Marques. Diretamente do camarote, ela ainda comentou sobre a experiência de curtir na altura do trio e no chão, atrás ou na frente do bloco.

“Acho que estar lá embaixo é uma experiência totalmente diferente, de conexão com as pessoas. Você acha que Fortaleza não tem ninguém, mas tem muita gente. Acho que essa conexão, da galera se conhecendo, é incrível”, destacou.

Outro folião afirma que marca presença no Fortal desde 1993, quando a micareta era realizada na Avenida Beira-Mar, na Praia de Iracema. Fábio Leite, hoje com 46 anos, acompanha desde os 15 anos o evento.

Diferente de outros anos, quando curtia no Corredor da Folia, ele foi em 2024 para o Camarote Mucuripe, e quer aproveitar a festa de forma completa.

"Depois de muitos anos brincando em pista, está sendo uma novidade vir para camarote. Está bem bacana. Vim para curtir a festa por inteiro, estou tendo a oportunidade de ver todos os blocos".

Programação da terceira noite

As apresentações do sábado no Fortal 2024 contaram, no corredor da folia, além do Siriguella de Bell Marques, com Claudia Leitte na segunda noite do bloco Largadinho, Léo Santana com o Vem Com O Gigante e Ricardo Chaves com bloco independente.

Legenda: Léo Santana no Fortal 2024 com o Bloco Vem Com O Gigante Foto: Kid Júnior

No Camarote Mucuripe, a lista de apresentações diferenciadas contou com os cantores Durval Lelys, Pedro Padilha & Pvzin, Taty Girl e Wesley Safadão.

Veja as fotos da terceira noite do Fortal 2024:

Legenda: Foliões curtem o bloco Vem Com O Gigante na terceira noite do Fortal 2024 Foto: Kid Júnior

Legenda: Foliões curtem a terceira noite do Fortal 2024 Foto: Kid Júnior

Legenda: Léo Santana no Fortal 2024 com o bloco Vem Com O Gigante Foto: Kid Júnior

Legenda: Léo Santana anima o público no Fortal 2024 Foto: Kid Júnior

Confira a programação do Fortal 2024 deste domingo (21), último dia de festa:

Corredor da Folia

Tuca Fernandes, Tomate e Banda Eva (Brahma);

Ivete Sangalo (Se Lança);

Bell Marques (Siriguella).

Camarote Mucuripe