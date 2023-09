Tati Zaqui cogita investir em mercado gospel: ‘ando ouvindo bastante louvor’

A cantora Tati Zaqui acusou há alguns meses o ex-namorado, o ator Thomaz Costa, de agressões físicas e psicológicas. Devido o momento delicado de vida, a artista tem repensado a carreira de cantora, e cogita fazer algo para o mercado gospel.

“Acredito que Deus não me deu a voz, dom e tantos seguidores simplesmente para passar mensagem de noite, dança... Tenho pensado bastante em fazer um trabalho voltado para tocar as pessoas e ajudá-las”, iniciou ela, em entrevista à Quem.

“Tive que chegar no fundo do poço para me levantar. A única saída para sair do fundo do poço é olhar para cima. Quero levar essa mensagem. Ando ouvindo bastante louvor, tem me ajudado muito. Quem, sabe? Sou muito espiritualizada e tenho muita vontade de fazer um trabalho assim. Vamos ver. Não tem nada certo, mas quem sabe”.

Tati ainda relatou na entrevista que está mais seletiva com os relacionamentos, e que há quatro meses não beija na boca. “O que me atraía, não me atrai mais. A gente tem que saber o nosso valor para saber se valorizar e não permitir que ninguém tire a sua essência jamais. Sei o meu valor e não aceito que me tratam menos do que eu mereço. Se for só para ficar, não quero. Tem que ser especial. Estou cuidando tanto de mim. Quando vier, que venha legal”.